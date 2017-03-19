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عبلة الهواري: إلزام طلاب الجامعات بزي موحد مخالف للدستور

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عبلة الهواري: إلزام طلاب الجامعات بزي موحد مخالف للدستور عبلة الهواري: إلزام طلاب الجامعات بزي موحد مخالف للدستور

التحرير

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قالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المقترح المثار مؤخرًا بإقرار البرلمان لتشريع يحدد زى طلاب وطالبات الجامعة ويلزمهم بارتدائه داخل الحرم الجامعى، يخالف الدستور.

وأضافت الهواري، فى تصريحات صحفية لها اليوم الأحد، أن تطبيق هذا الأمر مستحيل، ولا يمكن لمجلس النواب أن يخالف الدستور، ويقوم بإصدار تشريع يحجر على حرية الأشخاص، لافتة إلى أن الدستور يكفل حرية الأشخاص والمأكل والملبس والتنقل والسكن، فكيف نأتي بتشريع يقيد الحريات.

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واقترحت عضو مجلس النواب، أن تقوم الجامعات بعقد دورات تدريبية لطلابها حول طريقة اختيار الملابس المناسبة لحرم الجامعة، وذلك أسوة بالنواب الذين قبل بدأهم جلسات البرلمان عقدت لهم دورات خاصة بالإتيكيت والألوان والملابس الرسمية المناسبة تحت القبة.

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التحرير

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