نائب برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ضد شركة أكشاك القمامة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تقدم النائب هانى مرجان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى ووزير التنمية المحلية بشأن قيام إحدى الجمعيات الأهلية الممولة من الخارج بإنشاء شركة لشراء القمامة من المواطنين واعادة بيعها بهدف التربح وليس الخدمة العامة.

وأضاف مرجان، فى تصرحات صحفيه له اليوم الأحد، أن تلك الجمعية تسبب الضرر البالغ لشريحة كبيرة تعمل علي جمع القمامة، وهو ما يؤدي إلى إهدار حقوق مئات الآلاف ممن يعيشون علي هذه المهنة من عشرات السنين وقدموا ومازالوا يقدمون للوطن الكثير من التضحيات حتي تستعيد بلدنا مظهرها الجمالي وتستعد مصر البيئة النظيفة.

شاهد أيضا

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجمعية التى اقترحت فكرة أكشاك شراء المواد الصلبة تزامنًا من ارتفاع الدولار وتحجيم استيراد المواد الخام قررت احتكار البلاستك لتتمكن من التحكم فى سعره بناء على عدم وجود قانون لتسعير البلاستك المعاد تدويره وبهذا فكرت فى إنشاء الأكشاك كخطوة مبدئية للتحكم فى السوق الموازي.