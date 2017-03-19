نائب برلماني يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ضد شركة أكشاك القمامة

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تقدم النائب هانى مرجان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى ووزير التنمية المحلية بشأن قيام إحدى الجمعيات الأهلية الممولة من الخارج بإنشاء شركة لشراء القمامة من المواطنين وإعادة بيعها بهدف التربح وليس الخدمة العامة.

وأضاف مرجان، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن تلك الجمعية تسبب الضرر البالغ لشريحة كبيرة تعمل على جمع القمامة، وهو ما يؤدي إلى إهدار حقوق مئات الآلاف ممن يعيشون على هذه المهنة من عشرات السنين، وقدموا وما زالوا، يقدمون للوطن الكثير من التضحيات حتي تستعيد بلدنا مظهرها الجمالي وتستعد مصر البيئة النظيفة.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجمعية التى اقترحت فكرة أكشاك شراء المواد الصلبة تزامنًا مع ارتفاع الدولار وتحجيم استيراد المواد الخام قررت احتكار البلاستيك لتتمكن من التحكم فى سعره بناء على عدم وجود قانون لتسعير البلاستك المعاد تدويره، وبهذا فكرت فى إنشاء الأكشاك كخطوة مبدئية للتحكم فى السوق الموازي.