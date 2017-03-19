أخبار عاجلة

الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| بحضور مدير الأمن.. إنهاء خصومة ثأرية في قنا

Google+ Print
صور| بحضور مدير الأمن.. إنهاء خصومة ثأرية في قنا صور| بحضور مدير الأمن.. إنهاء خصومة ثأرية في قنا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهد اللواء صلاح الدين حسان، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، وكمال شلبي السكرتير، العام المساعد للمحافظة، نائبًا عن المحافظ عبد الحميد الهجان، اليوم الأحد، جلسة صلح بين أبناء العمومة من عائلة "العجيلات"، وهما آل محمود وآل يحيى، بقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا.

حضر مراسم الصلح اللواء مصطفى المغازي، وكيل الإدارة العامة للأمن المركزي بجنوب الصعيد، اللواء مجدي القاضي، مساعد مدير الأمن لقطاع شمال قنا، العميد محمد هندي، مدير إدارة المباحث بالمديرية، الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من رجال الدين الاسلامي والمسيحي ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

شاهد أيضا

1
2
unnamed
3

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات