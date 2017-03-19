صور| بحضور مدير الأمن.. إنهاء خصومة ثأرية في قنا

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شهد اللواء صلاح الدين حسان، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، وكمال شلبي السكرتير، العام المساعد للمحافظة، نائبًا عن المحافظ عبد الحميد الهجان، اليوم الأحد، جلسة صلح بين أبناء العمومة من عائلة "العجيلات"، وهما آل محمود وآل يحيى، بقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا.

حضر مراسم الصلح اللواء مصطفى المغازي، وكيل الإدارة العامة للأمن المركزي بجنوب الصعيد، اللواء مجدي القاضي، مساعد مدير الأمن لقطاع شمال قنا، العميد محمد هندي، مدير إدارة المباحث بالمديرية، الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من رجال الدين الاسلامي والمسيحي ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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