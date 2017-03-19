البنك الدولي: تفعيل برنامج التنمية في كافة المدن المصرية

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قال ميرزا حسن المدير الإقيليمي للبنك الدولي بمصر، إن هناك شراكة مع الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق مع القطاع الخاص؛ باعتبارها ضمن مهام البنك.

وأوضح " حسن"، في تصريحات له اليوم على هامش إطلاق برنامج التنمية المحلية بالصعيد، أن السبب الرئيسي لاختيار مدينتي سوهاج وقنا لتفعيل البرنامج؛ لزيادة الكثافة السكانية بهما، مشيرًا الي انه من المقرر تفعيل البرنامج علي باقي المدن المصرية لتحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص التنافسية، وضخ مشروعات بقطاع البنية التحتية لتأهيل القطاع الخاص واشراك المجتمع المحلي في عمليات التنمية بما يساعد علي توفير فرص عمل للشباب و المرأة.

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وأشار "حسن" إلي إجراءات مع الحكومة المصرية؛ لتحسين بيئة الأعمال و توفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص، منوهًا بوجود تنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي و وزارة التجارة والصناعة.