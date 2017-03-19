علي جمعة: شرف للرجل أن يكون «ابن أمه»

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قال الشيخ علي جمعة، اليوم الأحد، إن «الزوجة كثيرًا ما تحزن لالتفات الزوج لوالدته أكثر من التفاته إليها ولبيته»، مضيفًا: «الإحساس ده بيقهر الست، وبتقول خلينا نشوف حياتنا بقى، بس لو عرفت ما الذي يفعله زوجها ببره لأمه، وإن البركة كلها ستنزل عليهم، وإنها لو صبرت معه على بره لأمه، وهو يصبر على برها لأمها.. الدنيا هتتغير وهيعيشوا في سعادة كبيرة».

تابع جمعة، خلال برنامج «والله أعلم»، عبر فضائية «سي بي سي»، «كثيرًا ما تأتينا شكاوى السيدات ضد الحموات، إما أن الحماة بتقِل شوية على ابنه، أو أن الإبن نفسه منجذب إلى الأم، واحدة مثلًا تقول على زوجها على سبيل السخرية والتهكم (ده ابن أمه)، وأقوله إن له الشرف أن يكون (ابن أمه)، هذا الإبن بار بوالديه، ونقول للسيدات أن يتعقلن من أجل أبنائهن».