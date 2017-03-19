توتنهام يهزم ساوثهامبتون بثنائية في البريميرليج

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فاز فريق توتنهام، على نظيره ساوثهامتون، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم بينمها، اليوم الأحد، على ملعب وايت هارت لين، في إطار مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

تقدم توتنهام في الدقيقة الـ14، وأحرز الهدف الأول عن طريق اللاعب كريستيان ايركسن، ثم أضاف ديلي ألي الهدف الثاي، في الدقيقة الـ33، من خلال ركلة جزاء.

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بينما أحرز هدف ساوثهامتون، اللاعب جيمس وارد في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى النقطة الـ59 ليحتل المركز الثاني في جدول المسابقة، وتوقف رصيد ساوثهامتون عند النقطة الـ33 محتلا المركز العاشر.