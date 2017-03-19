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موديست يوضح موقفه من عروض الصين: «أفكر في هامبورج فقط»

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موديست يوضح موقفه من عروض الصين: «أفكر في هامبورج فقط» موديست يوضح موقفه من عروض الصين: «أفكر في هامبورج فقط»

التحرير

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وضح المهاجم الفرنسي أنطوني موديست، هداف فريق كولن، لصحيفة "كيكر" الألمانية اليوم الأحد حقيقة العروض التي تلقاها من الدوري الصيني وكذلك استبعاده من قائمة منتخب فرنسا في تصفيات المونديال. 

وأعرب  صاحب الـ28 عام عن عدم تفكيره حالياً إلا في مباريات فريقه بالدوري الألماني، وبالتحديد لقاء هامبورج في المرحلة المقبلة.

وصرح المدير الرياضي لكولن يورج شيمدتكي بأن قرار استبعاد موديست من قائمة فرنسا "مثل عاملاً تحفيزياً للاعب نفسه"، حيث نجح موديست في تسجيل هاتريك في فوز كولن 4-2 على هيرتا برلين أمس السبت بعد ساعات من قرار استبعاد الفرنسي ديديه ديشامب مدرب الديوك له من القائمة التي تستعد لملاقاة إسبانيا ودياً ولوكسمبورج في تصفيات كأس العالم.

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وأوضح شيمدتكي أن ناديه رفض عرضاً صينياً لانتقال اللاعب دون الكشف عن اسم النادي، بقوله: "لا يمكننا المخاطرة بأهدافنا الرياضية من أجل أموال الصين".

ويستعد نادي كولن لملاقاة هامبورج في مطلع شهر أبريل المقبل عقب انتهاء فترة الراحة الدولية بسبب تصفيات كأس العالم 2018.

ويحتل موديست المركز الثاني في ترتيب هدافي البوندسليجا بـ22 هدف، وبفارق هدف خلف بيير إيمريك أوباميانج متصدر القائمة، ومتفوقاً بهدف على روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ المتبقي له مباراة الأحد أمام بروسيا مونشنجلادباخ.

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التحرير

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