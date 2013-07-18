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رابطة "معلمى طما" بسوهاج ترفض بيان الحلوانى بعودة المعزول إلى الحكم

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رابطة "معلمى طما" بسوهاج ترفض بيان الحلوانى بعودة المعزول إلى الحكم رابطة "معلمى طما" بسوهاج ترفض بيان الحلوانى بعودة المعزول إلى الحكم

أعلنت رابطة معلمى "طما" التعليمية عن رفضها التام لكل ما جاء فى البيان الذى أصدره مجلس نقابة المهن التعليمية "الإخوانى" والذى وصف ما حدث يوم 30 يونيو الماضى بالانقلاب العسكرى على الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأضافت الرابطة عبر صفحتها الرسمية أن مجلس النقابة تناسى خروج ملايين من الشعب المصرى لعزل الرئيس غير الشرعى، لافتة إلى أن موقف النقيب لا يعبر من قريب أو بعيد عن جموع معلمى الشرفاء الذين خرجوا مع الملايين من أبناء الشعب يطالبون بإسقاط المعزول.

وشددت الرابطة "نرفض دعوة النقابة بعودة محمد مرسى إلى الحكم مرة أخرى، بالإضافة إلى تأييدنا الكامل لكل ما جاء فى بيان القوات المسلحة الصادر بتاريخ 3 يوليو الجارى والانحياز التام لكل مطالب الشعب المصرى الذى خرج بالملايين يوم 30 يونيو الماضى".

ووصفت الرابطة بيان النقابة بمثابة التحريض العلنى على الجيش المصرى الذى حمى الثورة، كما وجهت للدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين تحذيرا بعدم التحدث باسم المعلمين مرة أخرى قائلين إن دور مجلس إدارة النقابة هو إدارة النقابة فقط وليس التحدث باسم المعلمين والتعبير عن مواقفهم السياسية.

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مصر 365

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