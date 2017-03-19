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يوفنتوس يعزز صدارته لـ«الكالتشيو» بـ«هدف» سامبدوريا

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يوفنتوس يعزز صدارته لـ«الكالتشيو» بـ«هدف» سامبدوريا يوفنتوس يعزز صدارته لـ«الكالتشيو» بـ«هدف» سامبدوريا

التحرير

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استطاع فريق يوفنتوس الإيطالي، تحقيق فوز مهم على نظيره سامبدوريا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ماراتسي، في إطار مباريات الأسبوع الـ 29 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وأحرز خوان كوادرادو هدف المباراة الوحيد مبكرا في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء بعد رأسية قوية، وشهدت المباراة ضغطا كبيرا من لاعبي السيدة العجوز ولكن لم يستطع اللاعبون ترجمته إلى أهداف واضحة.

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وبهذه النتيجة، يعزز البيانكونيري صدارته للدوري برصيد 73 نقطة، ليبتعد عن نابولي أقرب منافسيه، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة، فيما يحتل سامبدوريا المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

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التحرير

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