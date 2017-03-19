الشعلالي: الأهلي قدم مجهودا بدنيا كبيرا.. القادم أفضل

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قال أنيس الشعلالي، المعدُّ البدني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدَّم مباراة قوية أمام بيدفيست الجنوب أفريقي، وبذل مجهودًا بدنيًا كبيرًا، واستحق التأهل إلى دور الـ16؛ في ظل حالة الإرهاق نتيجة السفر لساعات طويلة من القاهرة إلى «أديس أبابا» ومنها إلى جوهانسبرج.

وأشار الشعلالي، في تصريحات عقب المباراة، إلى أن الجهاز الفني تعمَّد تخفيف «الحمل البدني»، قبل المباراة نتيجة الإرهاق، بالإضافة إلى خوض المباراة عصرًا؛ لوضع اللاعبين تحت ضغط بدني أكبر.. وأشاد بلياقة لاعبي الفريق والمستوى البدني الذي قدموه خلال اللقاء.

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وأوضح الشعلالي أن اللاعبين قدموا لقاءً قويًا، وأن التأهل إلى دور الـ16 في ظل الإصابات والإجهاد هام للغاية، وأن القادم سيكون أفضل في الفترة القادمة.