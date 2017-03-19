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بالفيديو.. عبد الحفيظ: «حظ بيدفيست السيء أنه واجه الأهلي»

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بالفيديو.. عبد الحفيظ: «حظ بيدفيست السيء أنه واجه الأهلي» بالفيديو.. عبد الحفيظ: «حظ بيدفيست السيء أنه واجه الأهلي»

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن تأهل الفريق لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن الفريق واجه ظروف صعبة في الفترة الأخيرة، لكن خبرة اللاعبين حسمت مواجهة بيدفيست.

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة « sports»، أن بيدفيست فريق جيد جدًا، لكن حظه السيء أنه اصطدم بالأهلي في دور الـ32، موجهًا الشكر للاعبين على المجهود الذي بذلوه خلال مباراة اليوم الأحد.

وتابع مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن الفريق جاء إلى جنوب إفريقيا لتحقيق هدف وتحقق بالتأهل، مشيرًا إلى أن الحكم ظلم الفريق بعدم احتسابه لركلة جزاء صحيحة في الدقائق الأولى من المباراة.

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وتأهل الأهلي، لدور الـ16، بدوري أبطال إفريقيا، عقب التعادل أمام بيدفيست، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما بجوهانسبرج، في إياب دور الـ32، من البطولة.

وبهذه النتيجة خطف المارد الأحمر بطاقة التأهل، مستغلا نتيجة الذهاب والتي فاز بها بهدف دون رد. 

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التحرير

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