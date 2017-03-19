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البدري: كنا على وشك قتل المباراة.. الحكم تحامل علينا

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البدري: كنا على وشك قتل المباراة.. الحكم تحامل علينا البدري: كنا على وشك قتل المباراة.. الحكم تحامل علينا

التحرير

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أعرب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل فريقه لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل أمام بيدفيست الجنوب إفريقي دون أهداف.

وقال البدري، في تصريحات عقب المباراة: "درسنا الخصم بشكل جيد، وحاولنا لعب المباراة على جزئيات طوال شوطي المباراة".

وأضاف: "رغم الغيابات التي كانت في صفوف الفريق قبل المباراة، لكن الجميع كان على قدر المسؤولية، وتمكنا من الحفاظ على نظافة الشباط والتأهل رغم صعوبة المباراة".

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وعن حكم المباراة، أكد أنه تحامل على الأهلي في الكثير من الكرات، وأظهر مجاملة للفريق صاحب الأرض بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة للأهلي خلال الشوط الأول.

ووأختتم: "الظروف التي واجهها الأهلي كانت صعبة للغاية، وكان من الممكن أن يخرج من اللقاء فائزا بعدما أُتيحت له العديد من الفرص، وأبرزها الانفراد الذي أضاعه المهاجم عمرو جمال.

وتأهل النادي الاهلي، لدور الـ16، بدوري أبطال إفريقيا، عقب التعادل أمام بيدفيست، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما بجوهانسبرج، في إياب دور الـ32، بدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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