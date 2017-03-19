إكرامي لمدرب بيدفيست: «هل عرفت حجم الأهلي؟»

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قال شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن شخصية الفريق هي التي حسمت التأهل إلى دور المجموعات.

وأضاف إكرامي، في تصريحات له عقب المباراة، أن المدير الفني لبيدفيست الآن عرف حجمه وحجم المنافس الذي يلاعبه.

وتابع: "البدري طالب بين شوطي المباراة بمزيد من الطمع والعمل على استغلال الفرص التي تسنح لنا بأفضل شكل ممكن، وعمرو جمال كان قريبا في نهاية المباراة من تسجيل هدف لولا تصدى العارضة للكرة."

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واختتم: "لا أريد أن أقول أن الحكم كان متحاملا، لكن أعتقد أن لدينا ركلتي جزاء لم يحتسبهما".

وتأهل النادي الأهلي، لدور الـ16، بدوري أبطال إفريقيا، عقب التعادل أمام بيدفيست، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما بجوهانسبرج، في إياب دور الـ32، بدوري أبطال أفريقيا.