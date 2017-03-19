سيد عبد الحفيظ: «شخصية البطل» حسمت المباراة

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن خبرة لاعبي الأهلي حسمت مباراة اليوم أمام بيدفيست، ومنعت لاعبي الفريق الجنوب أفريقي من إحراز أي هدف يعودون من خلاله إلى حسابات التأهل.

وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات عقب المباراة، أن الفريق عانى من ظروف صعبة قبل المباراة بسبب الغيابات، ولكن إصرار كل لاعب داخل المستطيل الأخضر ساهم في تخطي هذه الظروف.

وأكد مدير الكرة بالأهلي، أن فريق بيدفيست منافس قوي جدًا، ولولا مواجهته الأهلي في دور الـ32 كان من الممكن أن نراه في أدوار متقدمة بالبطولة.

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وأشار عبدالحفيظ إلى أن حَكَم اللقاء تغاضى عن ضربة جزاء واضحة للأهلي في بداية المباراة، مشددًا على أن الأهلي تعوّد على هذا الأمر عندما يخرج للعب في أفريقيا.

وأوضح مدير الكرة أن الأهلي جاء إلى جنوب أفريقيا لتحقيق هدف، وهو التأهل، وبالفعل سيعود إلى مصر وهو متأهل إلى دوري المجموعات.

وأشاد عبدالحفيظ، بدعم المهندس محمود طاهر -رئيس النادي- لفريق الكرة، وتوفير كل ما يحتاج إليه من أجل الفوز بالألقاب محليًا وقاريًا.