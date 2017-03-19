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رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: لا تواطؤ بين مقربين من ترامب وروسيا

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رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: لا تواطؤ بين مقربين من ترامب وروسيا رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: لا تواطؤ بين مقربين من ترامب وروسيا

مصراوي Masrawy

رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي ديفي

واشنطن - (أ ش أ)

أكد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي ديفين نيونز عدم وجود دليل على تواطؤ مقربين من الرئيس دونالد مع روسيا لمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية.

واتهم نيونز - في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد - بعض أعضاء مجموعة الاستخبارات والشرطة الفيدرالية بالسماح بتسريب معلومات من أجل الإساءة لإدارة ترامب.

وكانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن التدخل الروسي سعى إلى ترجيح كفة ترامب في الانتخابات ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

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