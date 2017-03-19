مصادر: النظام يغلق عدة شوارع في دمشق ويفرض حظرا للتجوال بعد تقدم للمعارضة

دمشق - (أ ش أ)

قالت مصادر سورية إن قوات النظام أغلقت عدة شوارع في دمشق وفرضت حظرا للتجوال بعد تقدم كبير للمعارضة في مناطق وسط العاصمة دمشق.

وأكدت المصادر - لقناة (سكاي نيوز) عربية اليوم /الأحد/ - انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء العاصمة بعد اشتباكات وصفت بالأعنف منذ شهور عقب هجوم عنيف شنته المعارضة، مشيرة إلى أن الطيران السوري شن غارة على مناطق شرقي دمشق انطلاقا من جبل قاسيون.

ونشرت قوات النظام السوري تعزيزات قرب منطقة العباسيين باعتبارها خط دفاع أول عن أحياء دمشق، ترافقت مع حركة نزوح كبيرة للأهالي من المنطقة باتجاه أحياء في عمق العاصمة دمشق.

جاء ذلك بالتزامن مع اشتباكات وحرب شوارع في منطقة العباسيين وجوبر في دمشق بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري، وسط تقدم سريع لفصائل المعارضة في المنطقة.