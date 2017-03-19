رئيس وزراء العراق يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب والمسؤولين الأمريكيين

بغداد - (أ ش أ)

توجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى واشنطن مساء اليوم /الأحد/ في زيارة إلى الولايات المتحدة، بدعوة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يلتقي العبادي في واشنطن الرئيس ترامب والمسؤولين في الإدارة الأمريكية، من بينهم نائب الرئيس ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب وأعضاء بالكونجرس الأمريكي من النواب والشيوخ؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي، في تصريح صحفي، إن العبادي سيلتقي أيضًا مسؤولي عدد من المؤسسات المالية والمنظمات الدولية والشركات الأمريكية، ويحضر اجتماعًا لوزراء خارجية الدول المشاركة في التحالف الدولي المناهض لداعش.

وأضاف المتحدث أن العبادي سيعرض خلال الزيارة برنامج الحكومة العراقية لإعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة داعش وإعادة الاستقرار فيها، وما تحتاجه حكومة العراق لتأهيل هذه المناطق، إضافة إلى ملف النازحين، والتعاون مع العراقي في المجال الأمني لمواجهة الإرهاب في العراق والمنطقة والعالم.