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استئناف الدراسة في قنا غدًا

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استئناف الدراسة في قنا غدًا استئناف الدراسة في قنا غدًا

مصراوي Masrawy

استئناف الدراسة في قنا غدًا

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

أعلن وكيل مديرية التربية والتعليم في قنا، عمرو شحاتة، استئناف الدراسة في جميع مدارس المحافظة، غدًا الإثنين، وذلك بعد توقفها اليوم بناءً على قرار المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، في أعقاب حالة الطقس السيئ التي مرت بها المحافظة أمس.

وأضاف شحاتة، لمصراوي، أن قرار استئناف الدراسة اتخذ بعد التأكد من استقرار حالة الطقس اليوم، موضحًا أنه في حال وجود أي تطورات أو تقلبات جديدة في حالة الطقس، سيكون هناك تعليمات وقرارات جديدة ليُعلن عنها في حينها.

يُشار إلى أن اللواء عبد الحميد الهجان قرر أمس إيقاف الدراسة اليوم في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وإعلان حالة الطوارئ وتشكيل لجنة أزمات، لمواجهة الأضرار الناتجة عن عدم استقرار الحالة الجوية، التي أثرت على حركة الطرق وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص في حادث مروري.​

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مصراوي Masrawy

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