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قرار جمهوري بإضافة كلية الحقوق إلى كليات الجامعة الألمانية

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قرار جمهوري بإضافة كلية الحقوق إلى كليات الجامعة الألمانية قرار جمهوري بإضافة كلية الحقوق إلى كليات الجامعة الألمانية

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتب- محمد قاسم:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، القرار الجمهوري رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٧ بإضافة كلية الحقوق والدراسات القانونية إلى الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وجاء قرار السيسي، الذي نُشر بالجريدة الرسمية، بناءًا على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وموافقة مجلس الوزراء، وبعد الإطلاع على قانون تنظيم الجامعات وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (الجامعة الألمانية بالقاهرة).

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مصراوي Masrawy

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