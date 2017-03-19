تشكيلة «أتلتيكو مدريد Vs إشبيلية» في الدوري الإسباني

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أعلن الأرجنتيني ديجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، والأرجنتيني خورخي سامباولي، المدير الفني لفريق إشبيلية، عن تشكيلة الفريقين، لمباراة اليوم الأحد، على ملعب فيسنتي كالديرون، في إطار الجولة الـ28 من الدوري الإسباني "الليجا".

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: فرسالجكو - جودين - سافيتش - لويس

خط الوسط: كوكي - ساؤول - جابي - كاراسكو

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خط الهجوم: جريزمان - جاميرو

إشبيلية:

حراسة المرمى: ريكو

خط الدفاع: ماريانو - كليمونت - رامي - اسكوديرو - ميركادو

خط الوسط: نصري - نزونزي - سارابيا - فيتولو

خط الهجوم: بن يدر