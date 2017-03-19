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نابولي يحتل وصافة الدوري الإيطالي مؤقتا

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نابولي يحتل وصافة الدوري الإيطالي مؤقتا نابولي يحتل وصافة الدوري الإيطالي مؤقتا

التحرير

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استطاع نادي نابولي، الفوز على إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، في إطار الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

وأضاع ميرتينز ضربة جزاء في الدقيقة الـ7 لفريق نابولي، قبل أن يسجل إنسيني الهدف الأول في الدقيقة 19، ثم عاد مرتينيز ليسجل الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة الـ24، وفي الدقيقة الـ38 سجل إنسيني هدف فريقه الثالث من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم نابولي بثلاثية نظيفة.

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وفي شوط المباراة الثاني كاد إمبولي أن يعود بالنتيجه، سجل هدف الفريق الأول القادوري في الدقيقة 70 قبل أن يسجل ماكاروني الهدف الثاني لإمبولي من ضربة جزاء في القيقة 82.

بهذه النتيجة يحتل نابولي المركز الثاني مؤقتاً قبل مباراة روما مساء اليوم، برصيد 63 نقطة، بينما توقف رصيد إمبولي عند النقطة 22 يحتل بها المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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