تشكيلة ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج

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أعلن كل من يورجن كلوب مدرب ليفربول وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، التشكيلة الرسمية لفريقيهما، اللذان سيتواجهان على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الأسبوع الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

حيث جاءت التشكيلتان كالتالي:

ليفربول

حارس المرمى: مينيوليه

الدفاع: كلاين - ماتيب - كلافان - ميلنر.

الوسط: تشان - فينالدوم - لالانا.

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الهجوم: ماني - كوتينهو - فيرمينو.

مانشستر سيتي

حراسة المرمى: برافو.

الدفاع: فيرناندينهو - ستونز - أوتميندي - كليتشي.

الوسط: توريه - دي بروين - ستيرلينج - سيلفا - سانيا.

الهجوم: أجويرو.