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فيديو| «المرور» للسائقين متعاطي المخدرات: «هنفضحك وهنحبسك»

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فيديو| «المرور» للسائقين متعاطي المخدرات: «هنفضحك وهنحبسك» فيديو| «المرور» للسائقين متعاطي المخدرات: «هنفضحك وهنحبسك»

التحرير

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توعد العقيد الدكتور أيمن الضبع، الضابط بالإدارة العامة للمرور، باتخاذ إجراءات جديدة لضبط قائدي المركبات والنقل الثقيل، الذين يتعاطون المواد المخدرة، قائلًا: "هتتمسك وهتتفضح وهنحبسك".

وأضاف الضبع، خلال لقائه بقناة "دريم"، "نسبة القيادة أثناء التعاطي قلت بشكل كبير جدًا، بعدما كانت تتخطى الـ30%، أصبحت 13%"، موجهًا الشكر لوزارة الداخلية التي وفرت أجهزة كاشفة لتعاطي المخدرات على مستوى الجمهورية.

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وتابع: "كل ضباط المرور هيستخدموا كواشف المخدرات، وفي خلال دقيقتين هيعرفوا أنت بتشرب مخدرات ولا لأ، يعني هتتعرف وتتفضح كمان".

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التحرير

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