رئيس «البحرية الدولية»: الأكاديمية العربية تدعم صناعة النقل البحري في مصر

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أعربت الدكتورة كليوباترا دومبيا، رئيس الجامعة البحرية الدولية، عن سعادتها بحضور مؤتمر مارلوج للنقل البحري واللوجستيات، في نسخته السادسة المنعقد بالأكاديمية العربية بالإسكندرية، مؤكدة أن مثل تلك المؤتمرات تتيح للمشاركين التعرف على المستجدات التى طرأت على صناعة النقل البحري واللوجستيات.

وأضافت، في تصريحات على هامش المشاركة في المؤتمر، أن هناك تطوير وتحديث متزايداً فى خدمات النقل البحري؛ لتنمية حركة التجارة، حيث ثمَّنت من دور الأكاديمية في تنمية ودعم صناعة النقل البحري.

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من جانبه، قال محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، إن القيادة السياسية مهتمة بقطاع النقل البحري؛ لفتح آفاق جديدة للتنمية، مؤكدًا أن القطاع يحتاج إلى وجود علاقات مستدامة بين العلماء والخبراء، الذين يعدون شركاء في هذه الصناعة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من تبادل الأفكار والخبرات.

وقال رئيس الأكاديمية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، إن قطاع النقل البحرى يستطيع أن يكون أحد القاطرات الرئيسية للتنمية في مصر والعالم العربي.وأعرب رئيس الأكاديمية عن اعتزازه بالمؤتمر الدولى السادس للنقل البحرى واللوجيستيات، مضيفاً أن الأكاديمية العربية حريصة على تقديم المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجيستيات بصورة تليق لقطاع النقل البحرى بالمنطقة العربية مشيراً إلي أن الأكاديمية تحظى بكل الدعم من دولة المقر -مصر- منذ نشأتها قبل 45 عام وحتى الآن.

كما أشار إلي أن الأكاديمية تتعاون مع مختلف الدول العربية من أجل إعداد وتخريج كوادر قادرة علي التطوير والتحديث لمواجهة التحديات الفنى تواجه عالمنا المعاصر .وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة فرع جديد للأكاديمية بدولة الامارات العربية المتحدة نظراً لأنها تعد نموذج للعمل العربي المشترك مؤكدا انها -اى الاكاديمية- تعتمد علي التمويل الذاتى ولاتهدف للربح