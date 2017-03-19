البرلمان يطالب الحكومة بكشف حقيقة «فيروس إمبابة» الغامض

التحرير

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كتب - محمد عاطف

طالبت الدكتورة هالة مستكلي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مستشفى حميات إمبابة توضيح وإعلان ما تم من فحوصات طبية وإجراءات بشأن الحالات المصابة بالفيروس الغامض، ومعرفة التشخيص الذي قام به الطبيب المعالج لمواجهة انتشار الفيروس.

وأضافت، في تصريح لـ"التحرير"، "فين أطباء المستشفى، أنا عاوزة أشوف تقرير الطبيب المعالج، مش ممكن يكون الفيروس ده وافد علينا وأعراضه مش من عندنا أصلًا؟، وبالتالي يبقى لازم ندرس تقرير الطبيب المعالج والمستشفى عن الحالات المصابة ، عشان نقدر نسعف أي حالة مصابة بعد كده".

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وفي حين، دعا النائب هيثم الحريري، عضو اللجنة، وزارة الصحة إلى شرح أسباب انتشار هذا الفيروس، وتوضيح دورها تجاه الأمر برمته، حتى تستطيع اللجنة أن تقوم بالدور المطلوب منها، إذا اتضح عدم اتخاذ خطوات جادة في الأمر.

وأضاف الحريري، لـ"التحرير"، أنه في الغالب قدم عدد من نواب إمبابة طلبات إحاطة عن الأمر للمسئولين؛ لمعرفة ما تم من إجراءات وفحوصات طبية وتقارير عن الحالات، ولمتابعة دور الوزارة للحالات المصابة لتجنب خطر انتقال الإصابة.

كان وزير الصحة أعلن الخميس الماضي، أن هناك 11 حالة من عائلتين تربطهما صلة قرابة، ومقيمتين بمنزلين بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تمت إصابتهم بأعراض غير معروف أسبابها، وهي ارتفاع بدرجة الحرارة وقيء مستمر وآلام بالبطن، وتم حجزهم بمستشفى حميات إمبابة.