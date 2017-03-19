طرح 8 مجمعات صناعية في الصعيد.. مايو المقبل

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أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، بدء طرح 8 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص على مساحة 300 ألف متر لكل مجمع بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج والمنيا وبنى سويف والفيوم، مطلع شهر مايو المقبل.

وقال الوزير، في بيان: "إن إنشاء هذه المجمعات يأتي ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس، التي أعلنها خلال المؤتمر الوطنى الثانى للشباب بأسوان خلال شهر يناير الماضي، وشملت إنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظات الصعيد"، مؤكداً أن تحقيق تنمية صناعية شاملة في الصعيد على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك للوزير وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، الذين أطلقا خلاله برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بتمويل مقدم من البنك الدولى (500 مليون دولار)، ويشمل دعم وتطوير 6 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا.

وأوضح قابيل أن هذا البرنامج يستهدف رفع معدلات التنمية الصناعية في سوهاج وقنا، والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة؛ لجذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في هاتين المحافظتين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد.

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وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات التمهيدية لبدء تنفيذ المشروع، ومنها تعيين مدير المكتب التنسيقي للبرنامج منذ ديسمبر الماضي، والاستعانة بمركز تحديث الصناعة لإعداد تقرير مقيم الأداء المطلوب من قبل البنك الدولي، وإنهاء دليل المشتريات والتعاقدات الخاص للبرنامج، فضلا عن تقديم الدعم الفني للمكتب التنسيقي للبرنامج إلى جانب تقديم الدعم الفني للمحافظتين، كما تم وضع خطة تطوير إدارة المناطق الصناعية بالمحافظتين بالاشتراك مع إستشاري البنك الدولي، فضلا عن وضع معايير اختيار التكتلات الصناعية بالمحافظتين من حيث حجم الإنتاج أو قيمة الانتاج السنوى، والعائد الاقتصادي (عدد العمالة المتوقعة – عدد الوحدات الانتاجية)، إضافة إلى سهولة وقابلية التنفيذ.

وأضاف: "جارى حاليا الانتهاء من تقرير احتياجات الترفيق للمدن الصناعية بالمحافظتين، عبر جهاز تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية (التابع للوزارة)، ومقارنتها بالطلبات المقدمة للتخصيص، إلى جانب وضع الخطة الاستثمارية للمحافظتين للعام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ ، وبدء برنامج تنمية القدرات للعاملين بالمحافظتين".

واستعرض الوزير الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن الخريطة الصناعية الاستثمارية، التي أطلقت الوزارة مرحلتها الأولى منتصف شهر فبراير الماضى وشملت 7 محافظات بالصعيد، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل باقى محافظات الوجه البحرى وسيتم البدء بكل من المنوفية والقليوبية والفيوم ليصل إجمالي الفرص الإستثمارية التي ستشملها الخريطة حوالى 1250 فرصة إستثمارية مؤكدة فى مختلف القطاعات الصناعية.