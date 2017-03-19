صور| ميناء الإسكندرية يوقع اتفاقية تعاون مع ميناء مارسيليا

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وقع اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اتفاقية تعاون مع رئيس موانى مارسيليا، تتضمن الاتفاقية التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات وخاصة في مجال النظم الإلكترونية، وجاء ذلك خلال مؤتمر مارلوج 6.

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وقال اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، إن مثل هذه الاتفاقيات تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة للموانى المصرية، وميناء الإسكندرية وقع في الفترة الماضية حوالي 10 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون تتضمن عدة بنود أهمها نقل الخبرات، وتدريب العناصر البشرية، ونظم التشغيل، والميكنة والنظام الإلكتروني، وتشغيل خطوط ملاحية بين ميناء الإسكندرية والموانئ الأوربية.

حضر التوقيع الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورؤساء هيئات الموانئ المصرية.