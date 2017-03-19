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وقفة صامتة لمحامي بني مزار بالمنيا رفضا لحبس 8 من زملائهم

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وقفة صامتة لمحامي بني مزار بالمنيا رفضا لحبس 8 من زملائهم وقفة صامتة لمحامي بني مزار بالمنيا رفضا لحبس 8 من زملائهم

التحرير

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نظم عشرات من محامي مركز بني مزار بشمال المنيا، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية صامتة، استمرت لمدة ساعة أمام المحكمة، وذلك اعتراضا علي حبس زملائهم من أبناء مركز مطاي، في قضية إهانة القضاء.

وقال عز راشد، نقيب محامين المنيا، أن الإضراب مستمر لليوم السادس علي التوالي أمام محاكم الجنايات بكل دوائر ها، لحين إشعار آخر، كما تقرر تنظيم وقفة صامته أمام مجمع المحاكم بالمنيا بالأرواب السوداء بعد غداً الثلاثاء بمشاركة جميع المحامين بكافة مراكز المحافظة التسع.

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وأضاف أن أعضاء مجلس النقابة العامة سوف يقومون بزيارة لمحكمة مطاي، للتواصل مع أسر المحامين المحكوم عليهم الأربعاء الموافق 22 مارس الجاري، وتحديد يومي الأحد والأثنين الموافق 26 و 27 مارس الجاري، للامتناع نهائياً عن توريدات أي مبالغ لخزينة محاكم المنيا جميعاً، إلا في القضايا المرتبطة بميعاد، ومناشدة جميع المحامين الإلتزام بتلك القرارات، ومن يخالف يعرض نفسه للإحالة للتأديب والإيقاف عن العمل.

وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت مساء الأحد الماضي، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 8 محامين، وهم، إبراهيم الدسوقي، محمد سيد، عاطف حسن، خلف ثروت، محمد حسن، عبد الناصر محمد، محمد حامد، ومحمود محمد، لإتهامهم بإهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوي، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة، في حضور سامح عاشور نقيب محامين .
 
وتعود أحداث القضية إلي يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدداً من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوي من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.

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التحرير

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