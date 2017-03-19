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فيديو.. «هيونداي» تكشف عن «I30 N» الجديدة

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فيديو.. «هيونداي» تكشف عن «I30 N» الجديدة فيديو.. «هيونداي» تكشف عن «I30 N» الجديدة

التحرير

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نشرت شركة "هيونداي" دعائي حديث لسيارتها i30 N الرياضية الجديدة، والتي تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لها قبل الطرح الرسمي في الأسواق العالمية.

وقدمت الشركة الكورية العملاقة الإصدار الثالث من عائلة i30 الشهيرة باسم "N”، وذلم بعدما قدمت "Wagon” في معرض جنيف الدولي للسيارات لعام 2017.

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ولم تكشف الشركة الكورية حتى الآن عن مواصفات المحرك الخاص بالإصدار الجديد من i30، كما لا تزال هيونداي متكتمة عن القدرات الأدائية الخاصة بالسيارة الهاتشباك الرياضية.

ويتوقع أن تزود السيارة بمحرك بسعة 2000 CC، بإصدارين مختلفتين من حيث مقدار القوة المقدمة، فالأولى 246 حصان، والثانية 271 حصان.

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التحرير

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