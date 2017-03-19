الأهلي يخطف التأهل لـ«مجموعات إفريقيا» بتعادل مثير أمام بيدفيست

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تأهل النادي الأهلي، لدور الـ16، بدوري أبطال إفريقيا، عقب التعادل أمام بيدفيست، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما بجوهانسبرج، في إياب دور الـ32، بدوري أبطال أفريقيا.

في الشوط الأول ظهر الأهلي متحفظًا بشكل إلى حدًا ما متوسط، واعتمد بشكل كبير على الهجمات المرتدة، لكن دون جدوى.

في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول تألق شريف إكرامي، وتمكن من إنقاذ مرماه من هدف محقق.

وفي الشوط الثاني ظلت الأمور كما هي دون جديد، في الدقيقة 88 أعتمد عمرو جمال على مجهوده وتمكن من إختراق دفاع نادي بيدفيست وتسديد الكرة لكن أرتطمت بالقائم

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وشهد اللقاء طرد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، بسبب اعتراضه على قرارت التحكيم.

وأبدى طارق سليمان وجهاز الأهلي بالكامل، اعتراضهم على عدم إحتساب حكم اللقاء لضربتي جزاء وضربة حرة على حدود المنطقة، لكن تغاضى عنهم الحكم.

وبذلك النتيجة يتأهل النادي الأهلي لدور الـ16، مستغلا نتيجة الذهاب والتي فاز بها بهدف دون رد.