بمشاركة أكثر من 20 دولة.. مصر تعلن تحدي أبطال العالم «للباراموتور»

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في تمام الثالثة ظهرا يوم الإثنين المقبل الموافق 20 من مارس 2017 بنادي الطيران الرياضي بالتجمع الخامس، يتم الإعلان عن فعاليات الدورة الأولي لـWorld Slalom Paramotor Challenge، أو تحدي أبطال العالم للباراموتور، والتي ستقام في الفترة 27 أكتوبر وحتي 6 من نوفمبر القادم في محافظة الفيوم، بمشاركة أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتقام البطولة تحت رعاية كل من وزارة الشباب والرياضة والسياحة والبيئة والآثار، ومحافظات الفيوم والجيزة والقاهرة، وجامعة عين شمس ونادي الطيران الرياضي، ويشرف عليها نادي الطيران المصري والاتحاد الدولي للرياضات الجوية الـ FAI.

وسيحضر المؤتمر الوزراء أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلي طيار مهندس محمد سمير عبدالرؤوف رئيس مجلس إدارة نادي الطيران، فيما يحضر من اللجنة المنظمة كل من رئيس لجنة التحكيم الفرنسي جوسيه اورتيجا Jose Ortega، ومساعد مدير البطولة الاسباني رامون لوبيزRamon Lopez والبولنديةEimila plake وهاني شاكر منظم البطولة أيضا، ومن الفريق المصري سيحضر كل من تامر نسيم المدير الفني للفريق، وأسامة فؤاد مدير الفريق.

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وتعتبر البطولة هي الأولي من نوعها والأقوي في الشرق الأوسط والتي تجمع بين مسابقات السلالوم (وهي عبارة عن مجموعة من الحواجز يقوم اللاعب بتخطي مجموعة الحواجز في أقل وقت ممكن وهي تعتمد على المرونة والسرعة والالتفاف الحاد المنخفض)، ومسابقات الكلاسيك (وهي مجموعة من المسابقات التي تعتمد علي الدقة للوصول إلي الهدف والإعداد والتفكير لقطع مسافات في أقل وقت ممكن).

وتتكون لجنة الحكام من أفضل الطيارين والخبرات وسيكون رئيس اللجنة هو المنظم لبطولة العالم الأولي للباراموتور للسلالوم بأحدث اجهزة احتساب التوقيت، وسيشرف على البطولة لجنة الـCIMA التابعة للإتحاد الدول للرياضات الجوية الـ FAI من ضمنهم رئيس لجنة الإشراف علي طيران الباراموتور، وتعتبر البطولة حدث عالمي للترويج السياحي، ومساهمة الرياضة السياحية لاتعاش السياحة، ووضع مصر علي خريطة العالم للبطولات والمهرجانات والسياحة الرياضية الجوية، وتكوين أول فريق مصري للباراموتور للمنافسة في البطولات العربية والدولية، واخيرا تعلم الثقافة الجوية وانتشار اللعبة في مصر.

تستعد شركة سكاي سبورتس بالتعاون مع شركة دوزان لتنظيم البطولة الاولي من نوعها في مصر لرياضة الباراموتورز التي تنطلق من مدينة الفيوم بالتعاون مع نادي الطيران المصري، وتهدف الي تنشيط السياحة المصرية، وفتح قنوات اتصال جديدة علي دول العالم العربي والأوربي من خلال الألعاب الرياضية التي تحظي باهتمام واسع النطاق بين الدول المختلفة لما تمتاز بها من تشويق واثارة.