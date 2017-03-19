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صحة الدقهلية تبدأ العمل بشهادات الميلاد المميكنة

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صحة الدقهلية تبدأ العمل بشهادات الميلاد المميكنة صحة الدقهلية تبدأ العمل بشهادات الميلاد المميكنة

مصراوي Masrawy

شهادة ميلاد مميكنة

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، الدكتور سعد مكي، بدء تفعيل العمل بنظام استخراج شهادات الميلاد المميكنة من مكاتب الصحة في جميع مراكز وقرى المحافظة، لتحل بديلاً للشهادات الورقية التي تمنح لأول مرة مجانًا.

وأضاف مكي، لمصراوي اليوم الأحد، أن أول شهادة مميكنة استخرجت اليوم باسم "زينب أبو حلاوة حسن"، المقيمة بقرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر.

كانت الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة أصدرت قرارًا بإلغاء العمل بنماذج التبيلغ الورقية للمواليد والوفيات والاعتماد فقط على النماذج المميكنة وتسجيل وتوثيق وطباعة البلاغ المميكن فور تلقي التبليغ، وطباعة شهادات الميلاد والوفاة وفق النظام المميكن.​

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