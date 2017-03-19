إنهاء الخصومة الثأرية رقم 52 في عهد محافظ قنا (صور)

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والشعبية ولجنة المصالحات، من إنهاء خصومة ثأرية استمرت 5 سنوات، بين عائلتي "آل محمود" و"آل يحيى"، في قرية أبو مناع غرب التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا، ليتم الصلح رقم 52 في عهد المحافظ عبد الحميد الهجان.

حضر مراسم الصلح اللواء صلاح الدين حسان مدير الأمن، وكمال شلبي السكرتير العام المساعد للمحافظة نائبًا عن المحافظ، واللواء مصطفى المغازي وكيل الإدارة العامة للأمن المركزي بجنوب الصعيد، واللواء مجدي القاضي مساعد مدير الأمن لقطاع شمال قنا، والعميد محمد هندي مدير إدارة المباحث بالمديرية، والشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه، أعرب اللواء صلاح حسان عن شكره وتقديره لأبناء العمومة على إنهاء الخلافات بينهما، مؤكدًا التزام مديرية الأمن بتنفيذ سياسة وزارة الداخلية التي تهدف إلى القضاء على عادة الثأر خاصة في صعيد مصر

وصلح اليوم هو رقم 52 الذي تتمكن القيادات الأمنية والتنفيذية في قنا من إتمامه منذ تولي محافظ قنا منصبه في أغسطس 2013.