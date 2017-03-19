قافلة "طب الإسكندرية" توقع الكشف على 1269 مواطنًا بالوادي الجديد
قافلة طبية تابعة لكلية الطب بجامعة الإسكندرية
قافلة طبية تابعة لكلية الطب بجامعة الإسكندرية (2)
قافلة طبية تابعة لكلية الطب بجامعة الإسكندرية (3)
قافلة طبية تابعة لكلية الطب بجامعة الإسكندرية (4)
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
أنهت قافلة طبية تابعة لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمالها في محافظة الوادي الجديد، معلنة توقيع الكشف الطبي على ألف و269 مواطنًا، وإجراء 115 عملية جراحية.
وفي السياق، كرم محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أعضاء القافلة التي استمرت أيامًا أربعة، وضمت 15 طبيبًا في تخصصات: عظام، وجراحة، ونساء وتوليد، وأطفال، ومسالك، ورمد، وتخدير، وصيدلة.
كما أعرب المحافظ عن سعادته بما قدمته القافلة من خدمات طبية متميزة لأبناء المحافظة، مهديًا رئيس القافلة درع المحافظة تقديرًا للخدمات التي قُدمت.
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