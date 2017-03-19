القضاء الإداري يُعيد مستشار الأوقاف لسباق الترشح على مقعد وزير التموين

بالفيديو - ياسمين صبري تلعب رياضة مع "أبلة فاهيتا"

بالفيديو- 3 خطوات لبيع "الزبالة" مقابل "الفلوس"

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أسئلة بلا إجابات حول أخطر مواجهة عسكرية بين إسرائيل وسوريا في 6 سنوات