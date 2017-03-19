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رئيس الوزراء الأردني يبحث مع أبوالغيط ترتيبات القمة العربية المقبلة

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رئيس الوزراء الأردني يبحث مع أبوالغيط ترتيبات القمة العربية المقبلة رئيس الوزراء الأردني يبحث مع أبوالغيط ترتيبات القمة العربية المقبلة

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي

عمان - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي إن الأردن وبالتعاون مع جامعة الدول العربية فرغ تقريبا من استكمال كافة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لاستضافة القمة العربية، مؤكدا حرص الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني على أن تشكل القمة العربية القادمة فرصة لإعادة تعزيز العمل العربي المشترك؛ لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تعيشها الأمة العربية.

ولفت الملقي - خلال استقباله اليوم الأحد بعمان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الذي يزور الأردن لبحث ترتيبات القمة العربية التي يستضيفها الأردن أواخر الشهر الجاري - إلى الدور المأمول للقمة في المساهمة بإيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية وحلها في إطار البيت الداخلي العربي.

كما أكد الملقي، خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، والأمين العام لمساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي - دعم الأردن لتفعيل دور جامعة الدول العربية وتطوير منظومة العمل العربي المشترك وأدواته، لافتا الى أن القدس والقضية الفلسطينية وموضوع الإرهاب والتطرف وتطوير أدوات العمل العربي المشترك ستتصدر جدول أعمال القمة.

من جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتحضيرات والاستعدادات التي تم اتخاذها لاستضافة الأردن لأعمال القمة، معربا عن ثقته بأن حجم المشاركة في القمة سيكون متميزا بالنظر للسمعة الطيبة والمكانة التي يحظى بها الأردن والملك عبدالله الثاني.

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