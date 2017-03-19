آخر مستجدات معركة الموصل - (انفوجراف)

مصراوي Masrawy

القاهرة - (مصراوي):

نشرت وكالة فرانس برس رسم بياني (أنفوجراف) لآخر مستجدات معركة الموصل في العراق.

بحسب الخريطة، فإن القوات العراقية تقدمت في منطقة تل الرمان، وقرب مطار الموصل الدولي.

وسيطرت القوات العراقية على موقع الجسر الرابع.

وكان التحالف الدولي قد استهدف 5 جسور موجودة في الموصل من أجل منع الإمدادات عن تنظيم داعش وإضعاف مواقعها شرقي الموصل.

واستعادت القوات العراقية وقوات التحالف المناطق الملونة باللون الأخضر على الخريطة، والتي تشمل فندق نينوي، وجامعة الموصل، وآثار نينوي، والجامع الكبير الذي أعلن منه أبو بكر البغدادي الخلافة عام 2014، وقاعدة الغزلاني العسكرية.

أما المناطق الملونة باللون الرمادي، فهي المناطق التي ما تزال تحت سيطرة داعش، والتي تشمل المدينة القديمة، والتي تخوض القوات العراقية حربا شرسة من أجل استعادتها حاليا.

وما زالت داعش تسيطر على المحطة، وحي 17 تموز، الذي يعد المعقل التاريخي للجهاديين.

يُشار إلى أن القوات العراقية تواصل تقدمها على حساب داعش، في الجانب الغربي من مدينة الموصل بعد سيطرتها على نحو 65 في المئة من الأحياء فيه.

واقتحمت القوات العراقية مدعومة بغطاء جوي ساحة صقور الحضر، أكبر ساحة في غرب المدينة، بالإضافة إلى مبان تجارية وحكومية وسط مركز الموصل.

وعن التقدم في منطقة الموصل القديمة، أوضح قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير يارالله، أن الوضع يتسم بالتعقيد، إذ تتقدم القوات العراقية معتمدة على "المشاة الراجل" والأسلحة الخفيفة بسبب ضيق الأزقة التي لا يتسع بعضها لشخصين.

يُذكر، أن القوات العراقية بدأت في عملية تجرير الجانب الأيمن من الموصل في 19 فبراير الماضي بدعم من قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.