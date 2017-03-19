يحيى قلاش ناعياً السيد ياسين: خسرنا عالمًا ومفكرًا كبيرًا

الكاتب الصحفي يحيى قلاش
كتبت - نسمة فرج:
نعى الكاتب الصحفي يحيى قلاش، ونقيب الصحفيين السابق، المفكر الكبير الأستاذ السيد ياسين، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، قائلًا: "خسرنا عالمًا كبيرًا ومفكرًا أثر في الحياة العلمية بأفكاره وكتابه".
وأضاف قلاش -في تصريحات صحفية عقب صلاة الجنازة-، أن فكر السيد ياسين تخطى حدود الوطن، مشيرًا إلى أنه كان سابقًا لعصره، متابعًا: "هو من أسس فكر الاجتماع السياسي".
يُذكر أن السيد ياسين رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد صراعٍ طويل مع المرض داخل مستشفى الشيخ زايد عن عُمرٍ ناهز 84 عامًا.
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