أخبار عاجلة

الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

يحيى قلاش ناعياً السيد ياسين: خسرنا عالمًا ومفكرًا كبيرًا

Google+ Print
يحيى قلاش ناعياً السيد ياسين: خسرنا عالمًا ومفكرًا كبيرًا يحيى قلاش ناعياً السيد ياسين: خسرنا عالمًا ومفكرًا كبيرًا

مصراوي Masrawy

الكاتب الصحفي يحيى قلاش

كتبت - نسمة فرج:

نعى الكاتب الصحفي يحيى قلاش، ونقيب الصحفيين السابق، المفكر الكبير الأستاذ السيد ياسين، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، قائلًا: "خسرنا عالمًا كبيرًا ومفكرًا أثر في الحياة العلمية بأفكاره وكتابه".

وأضاف قلاش -في تصريحات صحفية عقب صلاة الجنازة-، أن فكر السيد ياسين تخطى حدود الوطن، مشيرًا إلى أنه كان سابقًا لعصره، متابعًا: "هو من أسس فكر الاجتماع السياسي".

يُذكر أن السيد ياسين رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد صراعٍ طويل مع المرض داخل مستشفى الشيخ زايد عن عُمرٍ ناهز 84 عامًا.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري