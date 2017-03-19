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الأوقاف تعلن عن حاجتها لـ"واعظات" من خريجات الأزهر

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الأوقاف تعلن عن حاجتها لـ"واعظات" من خريجات الأزهر الأوقاف تعلن عن حاجتها لـ"واعظات" من خريجات الأزهر

مصراوي Masrawy

وزارة الاوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، حاجتها "واعظات" متطوعات أو بالمكافأة لجميع خريجات الأزهر الشريف العاملات بالجامعة أو المعاهد الأزهرية أو معاهد القراءات.

وطالبت وزارة الأوقاف، في بيان صحفي، الراغبات في التقدم لعمل واعظات التقدم عبر موقعها الإلكتروني "http://ar.awkafonline.com/?p=39989".

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد تعيين 144 واعظة للعمل بالمساجد الكبرى بالمحافظات.

وقال وزير الأوقاف، إنه سيتم التعاقد مع 2000 واعظة بنهاية عام 2017، إيمانا من الوزارة بأهمية فتح المجال أمام المرآة، في عامها الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح .

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