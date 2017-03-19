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فتح صالة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال "أبو مازن"

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فتح صالة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال "أبو مازن" فتح صالة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال "أبو مازن"

مصراوي Masrawy

فتح صالة الرئاسة بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، استراحة رئاسة الجمهورية استعدادًا لاستقبال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، الذي يصل القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

وانتظمت الخدمات الأمنية بشكل مكثف بمحيط استراحة الرئاسية. كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة، وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.

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