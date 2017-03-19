غضب بين المتقدمين لقرعة الـ 1.5 مليون فدان لرفض المنظمين دخولهم

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بدأت اليوم الأحد، باستاد المقاولون العرب إجراءات القرعة العلنية اليدوية لتوزيع 5 آلاف فدان من أراضي المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف مليون فدان بمناطق الفرافرة وتوشكى، على الشباب وصغار المزارعين، بحضور ومشاركة الأشخاص المفوضين عن المجموعات المتقدمة، والمهندس عاطر حنوره رئيس شركة الريف المصري ومندوبي وزارة التضامن الاجتماعي والأجهزة الرقابية.

وشهدت القرعة حضورا مكثفا من المتقدمين واسرهم، وتدافعوا لحضور الإجراءات بعد رفض المنظمين دخول كل المتقدمين والاكتفاء فقط بموكليهم، كما سمحت بدخول كل المتقدمين حاملي أصل ايصال تسليم طلب التخصيص وأصل بطاقة الرقم القومي في مكان مخصص لهم بالاستاد بعد تدافع المتقدمين لحضور القرعة.

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كما عبر المتقدمون عن غضبهم لإعلان الشركة عن تسليم 20 قطعة فقط بمنطقة الفرافرة فيما تقدم 1990 وكيلًا لاستلام قطع من أراضي المرحلة الاولي لمشروع المليون ونصف فدان، في الوقت الذي اعلنت الشركة اليوم عن تسليم 52 قطعة بمنطقة توشكى تقدم لها 140 وكيلا.

ووعد المهندس عاطر حنوره رئيس الشركة بأن تكون الاولوية في المرحلة الثانية ممن لم يحالفه الحظ في القرعة اليوم من خلال قوائم الانتظار.