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صحة الدقهلية تستخرج أول شهادة ميلاد مميكنة

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مصراوي Masrawy

صحة الدقهلية تستخرج أول شهادة ميلاد مميكنة سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تفعيل العمل بنظام استخراج شهادات الميلاد المميكنة، بمكاتب الصحة بجميع مراكز وقرى المحافظة، بدلا من الشهادات الورقية التي تمنح لأول مرة مجانا.

وأضاف مكي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم استخراج أول شهادة مميكنة، اليوم الأحد، باسم زينب أبو حلاوة حسن، مقيمة بقرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر.

كانت الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، قد أرسلت قرارا بإلغاء العمل بنماذج التبيلغ الورقية للمواليد والوفيات، والاعتماد فقط على النماذج المميكنة، وتسجيل وتوثيق وطباعة البلاغ المميكن فور تلقي التبليغ، وطباعة شهادات الميلاد والوفاة من النظام المميكن.

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مصراوي Masrawy

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