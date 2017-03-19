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بالصور.. أغرب طرق طلب الزواج.. آخرها أمام الكعبة

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بالصور.. أغرب طرق طلب الزواج.. آخرها أمام الكعبة بالصور.. أغرب طرق طلب الزواج.. آخرها أمام الكعبة

مصراوي Masrawy

أغرب طرق طلب الزواج.. آخرها أمام الكعبة

كتب : هشام عواض:

أثار مقطع ظهر فيه شاب تركي يتقدم لخطبة فتاة أمام الكعبة، حالة جدل في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لتلك الطريقة ومدى مناسبة المكان بالحرم المكي لمثل تلك المواقف الخاصة بإعلان الحب وطلب الزواج.

قرر الشاب الذي يعمل مراسل صحفي، تحضير مفاجأة لحبيبته مستغلًا حضور عائلتيهما في المكان حيث أخرج خاتمًا من جيبه وقدمه للفتاة قائلاً "نحن هنا أمام الكعبة المشرفة، وبوجود أمهاتنا المباركات بالطبع أشعر بالخجل من فعل هذا أمامهن، لكني أعتقد أن ما سأقوم به أمر جيد"، بحسب ما ذكرته "هافنغتون بوست".

وعلى الرغم من تفاجئ الفتاة من فعل حبيبها، إلا أنها لم تخف سعادتها حيث حاولت ممازحة الشاب طالبة منه الركوع على قدميه كي تقبل عرضه، وهو ما قام به الشاب بالفعل كما أظهرت الصور والمقاطع المنتشرة.

وليست هذه الواقعة هي الأغرب، بل أن هناك العديد من وقائع تقدم الشباب لخطبة من الفتيات في أماكن غير تقليدية وغريبة، لمثل هذه المناسبة، ونبرز أبرزهم.

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مصراوي Masrawy

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