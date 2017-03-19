بيان عاجل للحكومة يتهم شركة "أكشاك القمامة" بتلقي تمويل أجنبي للإضرار بالدولة

كتب- أحمد علي:

تقدم هاني مرجان، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير التنمية المحلية.

وقال مرجان- في بيانه، اليوم الأحد- "إن إحدى الجمعيات الأهلية الممولة من الخارج تقوم بإنشاء شركة لشراء القمامة من المواطنين، وإعادة بيعها بهدف التربح وليس الخدمة العامة للدولة".

وأضاف عضو مجلس النواب: "تلك الجمعية تسبب الضرر البالغ لشريحة كبيرة من العاملين على جمع القمامة في جمهوريه مصر العربية، مما يؤدي إلى إهدار حقوق مئات الآلاف ممن يتعيشون على هذه المهنة منذ عشرات السنين، وقدموا ومازالوا يقدمون للوطن الكثير من التضحيات حتى تستعيد بلدنا مظهرها الجمالي وتستعد مصر البيئه النظيفة".

وأوضح مرجان أن الجمعية أو المؤسسة التي اقترحت فكرة أكشاك شراء المواد الصلبة تزامناً من ارتفاع الدولار وتحجيم استراد المواد الخام قررت احتكار البلاستك لتتمكن من التحكم فى سعره بناءً على عدم وجود قانون لتسعير البلاستك المعاد تدويره كخطوة مبدئية للتحكم في السوق الموازي.