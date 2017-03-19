أخبار عاجلة

الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بيان عاجل للحكومة يتهم شركة "أكشاك القمامة" بتلقي تمويل أجنبي للإضرار بالدولة

Google+ Print
بيان عاجل للحكومة يتهم شركة "أكشاك القمامة" بتلقي تمويل أجنبي للإضرار بالدولة بيان عاجل للحكومة يتهم شركة "أكشاك القمامة" بتلقي تمويل أجنبي للإضرار بالدولة

مصراوي Masrawy

أكشاك القمامة

كتب- أحمد علي:

تقدم هاني مرجان، عضو مجلس النواب عن دائرة القديمة ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير التنمية المحلية.

وقال مرجان- في بيانه، اليوم الأحد- "إن إحدى الجمعيات الأهلية الممولة من الخارج تقوم بإنشاء شركة لشراء القمامة من المواطنين، وإعادة بيعها بهدف التربح وليس الخدمة العامة للدولة".

وأضاف عضو مجلس النواب: "تلك الجمعية تسبب الضرر البالغ لشريحة كبيرة من العاملين على جمع القمامة في جمهوريه مصر العربية، مما يؤدي إلى إهدار حقوق مئات الآلاف ممن يتعيشون على هذه المهنة منذ عشرات السنين، وقدموا ومازالوا يقدمون للوطن الكثير من التضحيات حتى تستعيد بلدنا مظهرها الجمالي وتستعد مصر البيئه النظيفة".

وأوضح مرجان أن الجمعية أو المؤسسة التي اقترحت فكرة أكشاك شراء المواد الصلبة تزامناً من ارتفاع الدولار وتحجيم استراد المواد الخام قررت احتكار البلاستك لتتمكن من التحكم فى سعره بناءً على عدم وجود قانون لتسعير البلاستك المعاد تدويره كخطوة مبدئية للتحكم في السوق الموازي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر