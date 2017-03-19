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محامي ساويرس يلجأ لـ"الأمور المستعجلة" لاستخراج اللائحة المعتمدة لـ"المصريين الأحرار"

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محامي ساويرس يلجأ لـ"الأمور المستعجلة" لاستخراج اللائحة المعتمدة لـ"المصريين الأحرار" محامي ساويرس يلجأ لـ"الأمور المستعجلة" لاستخراج اللائحة المعتمدة لـ"المصريين الأحرار"

مصراوي Masrawy

المهندس نجيب ساويرس

كتبت- ياسمين محفوظ:

طالب ممدوح عبد الجواد، محامي المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار من محكمة الأمور المستعجلة، التصريح لاستخراج شهادة من لجنة شؤون الأحزاب "بواقع سجل الحزب" بشأن لائحة النظام الأساسي المعتمدة للحزب، وأسماء أعضاء مجلس الأمناء وفقًا للجسل المعتمد لدى اللجنة.

وقال راجي سليمان- وكيل مجلس الأمناء، في تصريحات لـ"مصراوي"، الأحد، إن الدعوى تسير في مسارها القانوني، مطالبًا لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالتعاون في إعطاء الشهادة المطلوبة في أقرب وقت.

كان المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية أكد أن اللجنة ليست طرفًا في النزاع داخل حزب المصريين الأحرار، بشأن تعديل لائحة الحزب أو إلغاء مجلس الأمناء.

وأشار الشوربجي إلى أن لائحة المؤتمر الأخير الذي دعا إليه رئيس الحزب عصام خليل في ديسمبر الماضي لم يتم اعتمادها حتى الآن، وأن لائحة ٢٠١٥ لا تزال سارية.

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مصراوي Masrawy

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