«رينو - نيسان» يدخل عالم السيارات التجارية بإصدار خفيف الوزن

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نجح تحالف "رينو - نيسان" في إنتاج سيارة تجارية جديدة خفيفة الوزن مخصصة للأعمال والنقل الخفيف، استعدادًا لتكون حاملة لراية التحالف الضخم على مستوى هذا الطراز في الأسواق العالمية.

وأكد تحالف "رينو - نيسان" خلال بيان رسمي، أنه يعول على السيارة "ENV200" لتكون رائدة في مجال السيارات التجارية خفيفة الوزن، والتي من المتوقع أن تحدث نقلة واضحة في هذا الطراز، لاسيما وأنها تسعى لإضافة الجديد له.

شاهد أيضا

وأضاف البيان أن التعاون بين رينو الفرنسية ونيسان اليابانية، بدأ يأتي ثماره في العديد من الطرز الشهيرة والحيوية بالأسواق العالمية، والتي من المتوقع أن تقدم تقنيات جديدة على مستوى السوق العالمي للسيارات.

ويتمتع طراز السيارات التجارية المخصصة للنقل الخفيف بانتشار واسع على مستوى الأسواق الأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلى امتلاكه شريحة مقبولة من المبيعات في عدد من الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط.