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هاني رمزي يُعلن عن قائمة منتخب المحليين

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هاني رمزي يُعلن عن قائمة منتخب المحليين هاني رمزي يُعلن عن قائمة منتخب المحليين

التحرير

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب المحليين، بقيادة هاني رمزي، قائمة الفريق القومي لمعسكر مارس المقرر انطلاقه في الفترة من 22 لـ28، من ذات الشهر ويتخلله يوم 27 ودية أمام بنين. 

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: إسلام طارق، عماد السيد، محمد عواد.

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خط الدفاع: محسن الشحات، رجب بكار، صلاح سليمان، محمود متولي، محمود علاء، أحمد سامي، سيد سالم، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: نور السيد، مصطفى شبيطة، محمد حسن، محمد هلال، هشام محمد، محمد رمضان، ناصر ماهر، محمد عنتر، إبراهيم حسن.

الهجوم: خالد قمر، عمرو مرعي.

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التحرير

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