«هاني زادة» يدخل في مشادة مع مسؤولي رينجرز بسبب السحر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اشتعلت أزمة قبيل انطلاق مباراة الزمالك ورينجرز النيجيري، عقب وصول هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي الأبيض ورئيس البعثة إلى ملعب نامدي ازيكيو ستاديوم.

وفوجئ زادة بوجود بعض الأشخاص يقومون برش مياه أمام غرفة خلع الملابس الخاصة بفريق الزمالك، الأمر الذي جعله يدخل في مشادة قوية ومطالبة المسؤولين بإزالتها، اعتقادًا منه أنها لسحر اللاعبين.

شاهد أيضا

ويستعد الزمالك لمواجهة رينجرز، في المباراة التي ستنطلق في تمام الخامسة مساءً، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب السلام، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.