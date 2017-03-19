«إكرامي» يحافظ على شباك الأهلي في شوط أول سلبي أمام بيدفيست

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انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ونظيره الجنوب إفريقي، بيدفيست، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما في جوهانسبرج، في إياب دور الـ32، بدوري أبطال أفريقيا.

وظهر الأهلي متحفظًا إلى حد ما، حيث اعتمد بشكل كبير على الهجمات المرتدة، لكن دون جدوى، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط تألق شريف إكرامي، وتمكن من إنقاذ مرماه من هدف محقق.

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وشهد اللقاء طرد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، بسب اعتراضه على قرارت التحكيم.

وأبدى طارق سليمان وجهاز الأهلي بالكامل، اعتراضهم على عدم احتساب حكم اللقاء لضربتي جزاء وضربة حرة على حدود المنطقة، تغاضى عنها الحكم.